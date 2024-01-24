В Челябинске двое из десяти работодателей откажут кандидату со сверхклассификацией

В Челябинске двое из десяти работодателей откажут кандидату со слишком высокой классификацией. Чаще всего по этой причине не берут на работу кандидатов на должность бухгалтера, инженера и менеджера по продажам, сообщили аналитики сервиса Superjob.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии