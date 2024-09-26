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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Eduard
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Карпукас готов провести всю карьеру в «Локо»: «Это топ-клуб. Но никогда не скажу, что не представляю себя в футболке какого-либо клуба. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — это интересно» 

— В последнее время твоя фамилия постоянно фигурирует в трансферных слухах и новостях. А были реальные предложения? — Никакой официальной бумаги никогда не приходило.

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