В Орле пострадал ребёнок при столкновении маршрутки с «китайцем»

Рано утром в Орле произошло ДТП с участием маршрутки и китайской иномарки. По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель общественного транспорта не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди авто.
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