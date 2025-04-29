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В Орле пострадал ребёнок при столкновении маршрутки с «китайцем»

В Орле пострадал ребёнок при столкновении маршрутки с «китайцем»

Рано утром в Орле произошло ДТП с участием маршрутки и китайской иномарки. По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель общественного транспорта не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди авто.

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