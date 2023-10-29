Сложный для всех период: гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября 2023 года Елена ГалицкаяС окончанием октября наступает переход к ноябрю, и астрологи предсказывают наступающей неделе немало стрессов и трудностей для представителей всех знаков зодиака.
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