В Крыму начали активно сделать стрижки альпакам

Обитающих в Бахчисарайском зоопарке названных домашних животных начали стричь с наступлением теплого времени года, информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие данные от представителя учреждения.
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