4 мая карельские байкеры и автолюбители почтят память героев

4 мая в Петрозаводске пройдет уже ставший традиционным автопробег памяти «Победим вместе». В этом году мероприятие, которое проводится в 12-й раз, будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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