От чего умер Дмитрий Донской и кем он был: Об этом не написано в летописях

Князь Дмитрий Донской умер не от старости. Сейчас бы мы сказали, что он ушёл из жизни в самом расцвете сил.
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