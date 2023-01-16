Как начиналось восстание Хмельницкого

Юзеф Бранд. «Возвращение победителей (казак с флагом)» Общая ситуация Поражение антипольских восстаний Павлюка, Острянина и Гуни в 1637–1638 годах (Тяжелое поражение казаков Острянина и Гуни в Жовнинской битве и у Старца) привели к резкому ухудшению положения не только простых казаков и крестьян, но и реестровых казаков.