Как начиналось восстание Хмельницкого

Юзеф Бранд. «Возвращение победителей (казак с флагом)» Общая ситуация Поражение антипольских восстаний Павлюка, Острянина и Гуни в 1637–1638 годах (Тяжелое поражение казаков Острянина и Гуни в Жовнинской битве и у Старца) привели к резкому ухудшению положения не только простых казаков и крестьян, но и реестровых казаков.
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