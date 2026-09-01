Трамп: Ирана «больше не будет» в случае новых ответных ударов по США

Ирану может грозить исчезновение, если он продолжит отвечать на удары США по своей территории. Об этом заявил глава американской администрации Дональд Трамп.
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