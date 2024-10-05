CNN: США не получали гарантий ненападения Израиля на ядерные объекты Ирана

Израиль не давал никаких гарантий администрации президента США Джо Байдена, что он не рассматривает нанесение ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной меры на иранскую массированную ракетную атаку.
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