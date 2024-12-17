В Новосибирске попавший в ДТП автомобиль разорвало на части: есть погибшие

В результате аварии несовместимые с жизнью травмы получили парень и девушка.В понедельник вечером в Новосибирске произошла авария с трагическими последствиями: Honda Accord врезалась в световую опору напротив АЗС на улице Петухова.
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