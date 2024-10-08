Запикать не получится! Ростов-на-Дону вошёл в топ-5 матерящихся городов России

На первом месте самые крупные города нашей страны. Кто бы мог подумать?Стало известно из опроса, которое провело агентство «Интериум», что Ростов-на-Дону занял пятое место среди общего числа городов России, которые чаще других пользуются нецензурной бранью во время общения в социальных сетях.