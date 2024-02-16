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РПЦ выразила соболезнования православным Греции из-за легализации однополых браков

РПЦ выразила соболезнования православным Греции из-за легализации однополых браков

В Русской православной церкви считают, что такое решение было навязано Греции со стороны ЕС, и что тем самым "древний православный народ" страны потерял суверенитет в области ценностей, сказал RTVI представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе.

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