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Проспект «Бостона» Хэгенс сделал покер в матче новичков с «Баффало» (4:3 ОТ). У 19-летнего форварда 6 шайб в 2 играх против «Сэйбрс»

Проспект « Бостона » Джеймс Хэгенс забросил все 4 шайбы своей команды в матче новичков с « Баффало » (4:3 ОТ).

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