Не пустите – отключим газ: какие штрафы грозят за недопуск газовщиков в квартиру

Вступил в силу закон, в пять раз повышающий штрафы за ремонт или установку газового оборудования в жилых домах «левыми» мастерами, отказ впускать специалистов-газовщиков в свое жилище и ряд других нарушений.
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