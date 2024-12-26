Lexar выпустила быструю оперативную память для Ryzen 7 9800X3D – ARES DDR5-6000 с задержками CL26Lexar представила оперативную память ARES DDR5-6000 CL26, которая оптимизирована для платформы AMD AM5 и процессоров Ryzen, включая флагманский Ryzen 7 9800X3D .
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