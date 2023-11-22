Самые страшные поражения США и Британии во Второй мировой войне

Вплоть до начала 1942 года союзные войска не могли ничего противопоставить странам Оси. Несмотря на преимущества в количестве личного состава и в военной технике они раз за разом терпели болезненные поражения.
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