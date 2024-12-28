Водку пытались передать осужденному в карагандинскую колонию

При досмотре личных вещей гражданина М., прибывшего на длительное свидание к осужденному А., в двух пластиковых бутылках, емкостью один литр, выявлена спиртосодержащая жидкость со специфическим запахом (водка), сообщает Polisia.
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