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В Москве пропавшую в Измайловском парке 13-летнюю девочку нашли мёртвой

В Москве пропавшую в Измайловском парке 13-летнюю девочку нашли мёртвой

В Москве пропавшую в пятницу, 17 мая, в Измайловском парке 13-летнюю девочку в воскресенье утром нашли мёртвой.

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