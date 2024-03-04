Энергетическое поле Зеленского останавливается в марте: предсказания на 2024 год Елена ГалицкаяВремя, когда политические и военные аналитики ищут пути к урегулированию конфликта в Украине, астрологи, шаманы и экстрасенсы России предлагают свои уникальные взгляды и предсказания на 2024 год.