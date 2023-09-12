Путин: скоростные магистрали пройдут через Сибирь до Тихого океана

М

ММ

Ой, ну построят скоростные магистрали, и тут же местные чиновники понаставят знаков 90, 70, 50 и камеры-камеры-камеры... Любая такая дорога- это кормушка для местных бюджетов, а ни разу не средство быстрого перемещения по России! Как-то поддался статье из Интернета на тему быстрого проезда до Крыма по Краснодарскому краю через Кореновск (Кореновку)- год примерно 2019. Да, новая высококачественная дорога была, но тотально камеры и платный проезд! За что? За то, что меня тормозят и не дают проехать? За то, что рядом с огромными скоростями проносятся очень дорогие машины, которым штрафы как просто дополнительная цена бензина? Едешь строго соблюдая 110 при разрешенных 90+20 и мимо с шелестом проносится прямо под камерой скоростное купе со скоростью заведомо гораздо выше 200! Скоростные дороги имеют смысл, когда местным начальникам поставят норматив по средней скорости на дороге. Вон Путин радостно сказал, что Москва-Казань вместо 12 часов будет 6 с половиной! Кто отследит эти 6 с половиной? Пара пробок на трассе из-за ремонта, куча камер, не дающих разогнаться и обратно в 12 часов! Трасса Набережные Челны -Казань. Пару лет назад с удивлением ехал и видел знаки 110, законно разгонялся и ехал (НЕДОЛГО!) 130. Зато было навешено и 90 и 70- только успевай следить за знаками ограничения скорости. Нынче в июле снова ехал там! УБРАЛИ ВСЕ ЗНАКИ 110!!! Зато понавешали временных (те, которые "временное- это постоянное) знаков 50 !!! И якобы камеры (но не везде). И ВСЕ машины проскакивающие 100 км в час на эти знаки. Как надлежит ехать? Безопасно соблюдая среднюю скорость транспортного потока или создавать препятствие потоку, тормозя его? Якобы знаки Ремонт дороги, которого нет на самом деле или дорожники, ковыряющиеся за пределами дороги, делающие транспортные развязки БУДТО БЫ! Наболело, знаете ли! Татарстан- дороги сделаны для добычи денег с водителей! Других целей у них нет! Поэтому законодательно должно быть утверждено для конкретных трасс среднее время проезда от пункта А до пункта Б с ответственностью чиновников за нарушение. Тогда может и появятся на дорогах экзотические знаки с минимально разрешенной скоростью движения! А еще ШЛАГБАУМЫ- какой дебил их придумал??? Если уж дорога платная, то сфоткай камерой номер машины при въезде и выезде, пришли письмо через Госуслуги и ВСЁ! И знаки на пунктах контроля должны стоять не 30, а 110! При неограниченной скорости на остальных участках скоростных дорог. Даже начальник ГАИ говорил, что наши дороги позволяют безопасно двигаться 150! Больше сам не поедешь, ибо овёс нынче дорог...