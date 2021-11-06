Школы для девочек всех возрастов открылись в афганской провинции Герат

Ранее образовательные учреждения возобновили работу и в других регионах страны. Кабул, 6 ноября. Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), открыло в провинции Герат школы для девочек всех возрастов.
Ранее образовательные учреждения возобновили работу и в других регионах страны. Кабул, 6 ноября. Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), открыло в провинции Герат школы для девочек всех возрастов.
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