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Кристина Резцова: «Начала тренироваться – то одно заболит, то другое. Скажем так, не дала организму восстановиться после родов, а это как бы не шуточки»

Сегодня Резцова выступит в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.  «Тренироваться начала, можно сказать, с 1 августа.

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