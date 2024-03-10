Возвращение царицы: Анна Асти вышла на сцену впервые после «голой вечеринки»

ЯМ

Янина Митусова

Еще одна « Царица»?! Не многовато ли для нашей эстрады?! Эта она скучала по публике, а народ не заметил ее отсутствия. Очень жаль, что ей опять представляют площадки для концертов. Не место - петь в барах, там ее « творчество» оценят