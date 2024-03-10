Анна Асти вышла на сцену 8 марта впервые после декабрьской «голой вечеринки». Певица выступила на праздничном концерте, организованном в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.
Возвращение царицы: Анна Асти вышла на сцену впервые после «голой вечеринки»
Комментарии
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ЯМ
Янина Митусова
Еще одна « Царица»?! Не многовато ли для нашей эстрады?! Эта она скучала по публике, а народ не заметил ее отсутствия. Очень жаль, что ей опять представляют площадки для концертов. Не место - петь в барах, там ее « творчество» оценят
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1 д.
ТН
Татьяна Новикова
И правда, задолбали! Кто бы рот не открыл всё звезды, царицы, императрицы.... уж берите тогда хоть в кавычки!
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1 д.
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