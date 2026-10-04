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Север Пресс

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Власти Тазовского района собираются запретить продавать табак возле школ

Власти Тазовского района собираются запретить продавать табак возле школ

Администрация Тазовского района собирается обозначить участки, где нельзя продавать табачную и никотинсодержащую продукцию, кальяны и устройства для их потребления.

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