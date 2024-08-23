Мостовой поддержал решение КДК не дисквалифицировать Клаудиньо за мат в адрес арбитра

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС не дисквалифицировать Клаудиньо за нецензурные выражения в сторону резервного арбитра во время матча 5-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит» (1:1).
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