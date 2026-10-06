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BFM: во Франции из музея украли книгу «Апокалипсис» с бронзовой обложкой Дали

BFM: во Франции из музея украли книгу «Апокалипсис» с бронзовой обложкой Дали

Из частного музея в коммуне Иссуар на юге Франции похитили уникальную книгу «Апокалипсис» Жозефа Форе с бронзовой обложкой работы Сальвадора Дали.

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