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«Еле ноги волочу»: что стоит за признанием Аллы Пугачевой о своем здоровье

«Еле ноги волочу»: что стоит за признанием Аллы Пугачевой о своем здоровье

Алла Пугачева во время прогулки в Юрмале высказалась о своем здоровье. Встретив прохожих с больной собакой, певица призналась, что сама с трудом передвигается, но старается сохранять оптимизм.

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