У Мбаппе 453 (323+130) голевых действия в 432 матчах за «Монако», «ПСЖ» и сборную Франции

Форвард «ПСЖ» отметился хет-триком и результативной передачей в матче с «Монпелье» (6:2) в Лиге 1. Теперь на счету 25-летнего футболиста 323 гола и 130 ассистов за 432 матча в составе парижан, «Монако» и сборной Франции.