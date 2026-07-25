Небо закрыто: Росавиация ввела ограничения на полёты в 11 аэропортах страны

Аэропорты Казани, Уфы, Перми и еще восьми городов временно закрыты для полётов - Росавиация.Вечером 24 июля и в ночь на 25 июля Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в ряде российских аэропортов.