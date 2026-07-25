Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

Небо закрыто: Росавиация ввела ограничения на полёты в 11 аэропортах страны

Небо закрыто: Росавиация ввела ограничения на полёты в 11 аэропортах страны

Аэропорты Казани, Уфы, Перми и еще восьми городов временно закрыты для полётов - Росавиация.Вечером 24 июля и в ночь на 25 июля Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в ряде российских аэропортов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии