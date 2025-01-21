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Минстрой утвердил новые правила строительства в Арктике

Минстрой утвердил новые правила строительства в Арктике

Большинство арктических городов нуждается в комплексной, а не точечной застройке, сообщили в министерстве В России утверждены уточненные правила проектирования оснований фундаментов зданий и сооружений, которые возводятся в зоне многолетнемерзлых грунтов.

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