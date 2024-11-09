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В Отрадном избран новый мэр: Владимир Чихирев возглавит муниципалитет на пять лет

В Отрадном избран новый мэр: Владимир Чихирев возглавит муниципалитет на пять лет

В Самарской области продолжается процесс смены руководителей муниципалитетов. Городская дума Отрадного избрала новым мэром Владимира Чихирева, который будет занимать эту должность в течение следующих пяти лет.

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