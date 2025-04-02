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Слот о возможном офсайде Диаса перед голом Жоты «Эвертону»: «Я бы расстроился, если бы мы так пропустили, но, согласно правилам, это чистый гол. Никто не должен жаловаться»

«Красные» одержали победу со счетом 1:0 в 30-м туре АПЛ благодаря голу Диогу Жоты. Отдавший результативный пас Луис Диас, возможно, находился в офсайде во время этой атаки – однако защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски перехватил адресованный колумбийцу пас.

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