В Иванове полицейские задержали подозреваемых в распространении наркотиков

Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области пресечена преступная деятельность граждан республики Средней Азии 2002 и 2006 годов рождения, которые занимались оборудованием тайников-закладок на территории областного центра с наркотическим средством метадон.
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