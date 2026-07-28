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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Петербурге водитель открыл огонь по автомобилю скорой помощи

В Петербурге водитель открыл огонь по автомобилю скорой помощи

ИА Регнум Водитель легкового автомобиля устроил стрельбу по машине скорой помощи в ходе дорожного конфликта в поселке Шушары в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Ах как гуманно! Применение оружия, стрельба по машине скорой помощи- это, оказывается, хулиганство! Ну просто мальчик с бородой немного пошалил... В общем, пальчиком погрозят- и отпустят. А почему не покушение на убийство? Да, у него травмат. Но и им тоже можно убить! А уж искалечить- запросто! И тут же возникает второй вопрос: -А кто от щедрой русской души выдает этому азиатскому скоту разрешение на оружие? И кто виноват больше: Эта азиатская скотина- или русская сволочь, которая выдала разрешение сотне вот таких отморозков- и каждый из них точно так же будет стрелять по любому поводу?
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1 м.
Стэйси
По мне так русская сволочь, выдавшая разрешение на оружие.  Азиатская скотина с айкью ниже среднего не вполне понимает законы страны, давшей ему хлеб и кров так как многочисленные дети инцеста в принципе не обучаемы. А русская сволочь отчетливо понимает к чему это может привезти, но  предаёт и продаёт русский народ по тарифу
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1 м.
Сергей Алексеев
И сразу выдворять.
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1 м.