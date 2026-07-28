В Петербурге водитель открыл огонь по автомобилю скорой помощи

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Sergey Ivanov

Ах как гуманно! Применение оружия, стрельба по машине скорой помощи- это, оказывается, хулиганство! Ну просто мальчик с бородой немного пошалил... В общем, пальчиком погрозят- и отпустят. А почему не покушение на убийство? Да, у него травмат. Но и им тоже можно убить! А уж искалечить- запросто! И тут же возникает второй вопрос: -А кто от щедрой русской души выдает этому азиатскому скоту разрешение на оружие? И кто виноват больше: Эта азиатская скотина- или русская сволочь, которая выдала разрешение сотне вот таких отморозков- и каждый из них точно так же будет стрелять по любому поводу?