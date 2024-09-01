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Царьград

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Собянин: Девять беспилотников сбиты силами ПВО на подлете к Москве

Собянин: Девять беспилотников сбиты силами ПВО на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин срочно сообщил, что на подлёте к столице России были сбиты все 9 вражеских дронов нашими силами противовоздушной обороны.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Откуда их запускают ?С Украины ,мало вероятно ....
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13 час.

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