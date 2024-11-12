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Глава РПЛ Алаев: «Посещаемость – главное разочарование, у нас яркий чемпионат и клубы. Интрига есть – желаю, чтобы чемпион определился в 30-м туре»

«Главное разочарование – посещаемость некоторых матчей Российской премьер-лиги. Я не буду называть клубы.

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