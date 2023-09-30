Бесстрашная ворона напугала кабана в российском регионе

Бесстрашная ворона напугала кабана. Видео опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда». «Гуляя по тихому и никем не тронутому лесу, кабан не подозревал о том, что будет дальше», — говорится в подписи к видео.
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