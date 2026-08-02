Удар по Киеву уничтожил секретные центры производства ракет и дронов ВСУ

По информации Минобороны РФ и военного эксперта Евгения Михайлова, озвученной в беседе с aif.ru, в ночь на 1 августа российские силы провели крупную комбинированную атаку по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киеве и пригородах.
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