Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян на первом судебном заседании по своему делу заявил судье Манвелу Шахвердяну, что считает обвинения сфабрикованными, а сам процесс — позорным.
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