Вторая ракетка мира сенсационно проиграл «гениальному» болгарину, который рвется в Топ-10 мирового тенниса

В ночь на 29 марта в Майами (штат Флорида, США) завершился четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Карлос Алькарас встречался с Григором Димитровым.
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