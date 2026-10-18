A new NBC News/SurveyMonkey poll finds President Trump’s approval at 34%, while 66% disapprove — a new low in this poll Trump Approval Approve 34% Disapprove 66% NBC News/SurveyMonkey poll · adults · ±2.
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