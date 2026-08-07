Перу: Директор транспортной компании Корасон-де-Хесус-де-Сан-Диего был застрелен, а его жена ранена в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля на Авенидас-Дос-де-Октубре и Санта-Эльвира в районе Лос-Оливос, Лима, в вечерние часы по местному времени 5 августа.