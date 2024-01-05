Волонтёры сдали в избирательный штаб Путина часть собранных в Москве подписей

Выборы пройдут с 15 по 17 марта Сегодня представители ОНФ и Московского регионального отделения «Единой России» сдали в избирательный штаб часть подписей, которые были собраны в Москве в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах.
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