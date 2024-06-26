Электроника скоро подорожает. Все из-за новых санкций ЕС

Электроника в России скоро подорожает на 15–20 % из-за новых санкций ЕСОчередной пакет европейских санкций в отношении России предусматривает запрет на использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ — это приведет к росту цен на импортные товары и снижению товарооборота с некоторыми странами.