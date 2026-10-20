Российским ЦОД не хватает памяти, поэтому власти могут отменить часть импортных ограничений Рабочая группа правительственной подкомиссии по искусственному интеллекту обсуждает возможность смягчения ограничений на ввоз вычислительной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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