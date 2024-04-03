Королевский источник рассказал подробности о болезни Кейт Миддлтон

Отсутствие детей пары также вызывает беспокойство Бельгийский журналист Марк Рош, проживающий в Лондоне и специализирующийся на делах королевской семьи, раскрыл детали заболевания Кейт Миддлтон, сообщает «Царьград».
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