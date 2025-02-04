Расчет беспилотника «Молния-2» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

Объект располагался на левом берегу Днепра Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Молния-2» арктической мотострелковой бригады группировки войск «Днепр» выявил и ликвидировал наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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