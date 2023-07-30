О Брежневе Леониде Ильиче. Неожиданно

Полный список дотационных регионов России в 2023 году. В 2023 году в список вошли 23 субъекта РФ, ровно столько же, сколько было и в минувшем году.

Сергей Лепехов

Брежнев не стал восстанавливать сталинский СССР, который до него разрушил Хрущёв, не обрубил руки командно-административной системе, ориентированной на ведущие отрасли промышленности и за ними не замечавшей нужд простого человека (так и возникли знаменитые дефициты) - потому наряду со всеми постсталинскими лидерами стал могильщиком СССР...