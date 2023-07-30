Тысяча и одно мнение Слушайте, красивый мужчина-то в молодости был! Какие глаза.
О Брежневе Леониде Ильиче. Неожиданно
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Полный список дотационных регионов России в 2023 году. В 2023 году в список вошли 23 субъекта РФ, ровно столько же, сколько было и в минувшем году.
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4 мин.
Сергей Лепехов
Брежнев не стал восстанавливать сталинский СССР, который до него разрушил Хрущёв, не обрубил руки командно-административной системе, ориентированной на ведущие отрасли промышленности и за ними не замечавшей нужд простого человека (так и возникли знаменитые дефициты) - потому наряду со всеми постсталинскими лидерами стал могильщиком СССР...
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3 мин.
VG
Vasily Golov
Не воровали.Были несуны.были везуны.Одни выносили,другие вывозили
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3 мин.
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