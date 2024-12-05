Силы ПВО за ночь уничтожили 16 беспилотников над регионами России

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских беспилотников над регионами страны. «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
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